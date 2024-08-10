T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
GAİPLİK İLANI
Sayı : 2024/224 Esas
06/08/2024
Davacı İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Davaya konu edilen Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mahallesinde bulunan, 533 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Mikel kızı Tereza adına olan tapusunun iptali ile Hasan Rıza Paşa Vakfı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;
Yukarıda belirtilen taşınmazın pay maliki Mikel kızı Tereza'nın hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 22.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/224 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/08/2024
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Basın No: ILN02074491