T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2024/247 Esas

DAVALI: YASİN DEMİRSOY-70792138502

As Hukuk Danışmanlık Ofisi - Osmaniye Mah İsmail Erez Bulvarı Şirin Sk. Gözde Apt. No:7 Bakırköy/ İSTANBUL

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

"İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi Cumhuriyet Mevkii,0 Ada , 8790Parsel, 3.NORMAL//21 " çatı arası piyesli daire nitelikli taşınmaz 1/2 hissesi için yapılan tasarruf işleminin İİKm.277 ve devamı gereğince iptaline talebimizin kabul edilmemesi halinde TBK m.19 gereği muvazaa nedeniyle iptaline, İstanbul 5. İcra Dairesi - 2023/217 E. sayılı dosyalarımızdan kaynaklı alacağımız ve fer'ilerini kapsayacak şekilde cebri icra ile satış yapılabilmesi için tarafımıza satış yetkisi verilmesine, malın üçüncü kişilere devrini önlemek maksadıyla İİK. 281 gereğince ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkin taleplerimizden ibarettir. Takipteki 1245/7835478 nolu kredi asıl alacağı davaya konu edilmemiştir.

Davalıya çıkartılan tebligatın 13/09/2024 tarihinde iade döndüğü, mahkememizin 05/11/2025 tarihli duruşmasında Yasin Demirsoy adına ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122-126-129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinin her bir davacı için posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği,

Tarafa tahkikat duruşmasında hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikat bittiğinde ise HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmalarına devam olunacağı ve gelmedikleri takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususunun ihtarına,

HMK md.139 uyarınca: iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız ve celbi gereken belgeler için gerekli açıklamayı yapmanız aksi halde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; belirlenen 25/02/2026 günü ve saat 09:45''te ön inceleme duruşmasına gelmemeniz halinde HMK 150 ve 320/4. maddelerinde öngörülen sonuçların uygulanacağı, yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

