T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1348 Esas

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Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık olup Mustafa ve Hülya oğlu, 01/07/1989 d.lu Ahmet Emre Kibar'ın adresinde bulunamadığı, mernis adresinin bulunmadığı, yeni adresi tespit edilemediğinden



Mahkememizde yapılan yargılama sonunda sanık Ahmet Emre Kibar'ın TCK 142/2-e, 62, 53/1, 63. Maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, gözaltında kaldığı sürenin cezasından mahsubuna, 84 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiştir.



İş bu hüküm özetine dair ilanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren (ilanen tebliğ tarihi son ilan tarihinden 7 gün sonraki tarihtir) 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla mahkememize gönderilecek dilekçeyle veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutulacak tutanakla, tutanağın Hakime onaylatılarak, cezaevinde bulunulması halinde cezaevi vasıtasıyla gönderilecek dilekçeyle veya cezaevi müdürüne beyanda bulunularak tutulacak tutanakla karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yolunun açık olduğu, istinaf edilmediğinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01918175