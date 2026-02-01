T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2025/659 Esas

DAVALILAR: 1- ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

2- ALİ AVNİ KOÇLAR Tevfikbey Mah. 4.Zafer Sk. No:4 İç Kapı No1 Küçükçekmece/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, gösterilen adreste tanınmadığını gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 17/10/2025 tarihli ara karar ile dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz ve ön inceleme duruşmasından önce tarafların yeni HMK 139. Md. Gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, tarafların birinin bu duruşmaya gelmemesi halinde diğer tarafın duruşmaya gelmesi ve yargılamaya devam etmesi hususunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişleteceği yahut değiştirebileceği hususu,

15/12/2025 tarihli celsede taraf teşkili sağlanmadığından, 1 defaya mahsus olmak üzere ön inceleme duruşmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, gelecek celsenin ön inceleme duruşması olacağı,

Duruşma günü olarak tayin edilen 30/03/2026 günü saat 15.15 'da Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığın takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikat bittiğinde ise hüküm duruşmalarına devam olunacağı ve gelmediğiniz takdirde hüküm verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

İlan tarihinden itibaren yedi gün sonra başlayacak olan 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 27 ve 122. Mad. gereğince; davaya cevap verebileceğiniz, usuli itirazlarınızı ve delillerinizi HMK126-127 ve129 maddelerine uygun şekilde bildirebileceğiniz hususları Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve 15/12/2025 tarihli duruşma zaptı tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02391943