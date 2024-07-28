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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-28 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/29 Esas

Konu : 1. Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul, Beyoğlu, Sütlüce Mah, 3277 ada, 19 parsel sayılı 205,00 m2 taşınmazın 113/205 hissesinin iştirak halinde maliki Emine Mevhibe Gücüm'ün gaip olması nedeniyle, 5737 Sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca gaipliğine ve belirtilen hissenin davacı Hazine adına tescili talep edilmiş olmakla;

TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen taşınmazın malikinin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 21.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2024/29 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02068646