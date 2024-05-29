T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2018/62 Esas 27.05.2024

2024/236 Karar

27.05.2024

İ L A N

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Keneshbek ve Aygül oğlu, 1986 KIRGIZISTAN doğumlu sanık MIRLAN KENESHBEKOV hakkında 3 Yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde ilgilinin bulunduğu yer Nöbetçi Asliye ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilerek tutanağın hakime onaylattırılarak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine yasa yoluna başvurma haklarının bulunduğuna, 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde verilen bu kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur

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Basın No: ILN02039516