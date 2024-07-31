T.C. İSTANBUL 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Esas No: 2017/118

Karar No: 2018/189

Mahkememizin 22/05/2018 tarih, 2017/118 Esas, 2018/189 Karar sayılı kararı ile müşteki Yusuf ve Necla'dan olma, 30/03/1956 Ankara doğumlu Aytekin İŞBİLEN'in, müşteki olduğu Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına ilişkin davada sanık Erol ÇOLAK'ın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan beraatine, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan ise 5 yıl 6 ay hapis ve 815.540 TL adli para cezasına hükmedildiği, müşteki Aytekin İŞBİLEN'in 26/12/2017'de vefat ettiğinin tespit edildiği, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin 2021/377 Esas, 2021/447 Karar ve 15/02/2021 tarih sayılı ilamı ile gerekçeli kararın müşteki sıfatıyla Aytekin İŞBİLEN'in yasal mirasçılarına tebliğ edilmesi gerektiğinin bildirilmesi üzerine yasal mirasçılar Andre Aytekin İŞBİLEN, Deniz İŞBİLEN, Sibel İŞBİLEN, Karin İsolde FİSCHER'a yurtdışı tebliğ işlemlerinin yapılmaya çalışıldığı ancak adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ işlemlerinin gerçekleştirilemediği ve yasal mirasçıların adreslerinin de meçhul olduğundan, yasal mirasçılar Andre Aytekin İŞBİLEN, Deniz İŞBİLEN, Sibel İŞBİLEN, Karin İsolde FİSCHER'a gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiş olmakla; Mahkememiz gerekçeli kararının ve sanık Erol ÇOLAK'ın 24/05/2018 tarihli istinaf dilekçesi ile sanık Erol ÇOLAK müdafi Av. Deniz KIRNAPCI'nın 05/06/2018 tarihli istinaf dilekçelerinin Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazetede ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 26/07/2024

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Basın No: ILN02069464