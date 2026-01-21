  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı: 2022/302 Esas
12.01.2026

Konu : İlan.

Muris Mustafa ve Emine'den olma 01/07/1903 doğum tarihli, 14102646554 T.C kimlik nolu 01/07/2003 vefat tarihli Fatma TORAMAN "ın nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı, başkaca mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediği anlaşılmakla

(Malatya, Battalgazi, Kadıçayırı Mahallesi, Cilt No:15 Hane:64 'de nüfusa kayıtlıdır)

TMK 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2022/302 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02384096