Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı: 2022/302 Esas
12.01.2026
Konu : İlan.
Muris Mustafa ve Emine'den olma 01/07/1903 doğum tarihli, 14102646554 T.C kimlik nolu 01/07/2003 vefat tarihli Fatma TORAMAN "ın nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı, başkaca mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediği anlaşılmakla
(Malatya, Battalgazi, Kadıçayırı Mahallesi, Cilt No:15 Hane:64 'de nüfusa kayıtlıdır)
TMK 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2022/302 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.
Basın No: ILN02384096