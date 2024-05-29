T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-05-29 00:02:00 -
T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2022/460 Esas
06/04/2023
Konu : HAYKAZANT SİMOYAN
Aşağıda kimlik bilgileri bulunan murisin verasete esas nüfus kayıtların yasal mirasçısı olmadığı başka bir mirasçısının bulunup bulunmadığının bilinmediği anlaşıldığından,
Murisin TMK 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2022/460 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği ve TMK 594/2 maddesi hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 06/04/2023
ADI SOYADI : HAYKAZANT SİMOYAN
#ilangovtr
Basın No: ILN02040036