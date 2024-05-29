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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-29 00:02:00 -

T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı  : 2022/460 Esas

06/04/2023

Konu : HAYKAZANT SİMOYAN

     Aşağıda kimlik bilgileri bulunan murisin verasete esas nüfus kayıtların yasal mirasçısı olmadığı başka bir mirasçısının bulunup bulunmadığının bilinmediği anlaşıldığından,

     Murisin TMK 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2022/460 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği ve TMK 594/2 maddesi hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 06/04/2023

ADI SOYADI : HAYKAZANT SİMOYAN

#ilangovtr

Basın No: ILN02040036