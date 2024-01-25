T.C. İSTANBUL 20. İŞ MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2019/98

Davacı , SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar , AHMET GÖKÇE, MEHMET GÖKÇE arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce bilirkişi raporunun Hasan ve Çakır oğlu 15/02/1983 doğumlu davalı Mehmet Gökçe'ye tebliğ edilemediği ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, bilirkişi raporu ile birlikte duruşma gün ve saatinin davalı Mehmet Gökçe'ye ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ÖZETLER

Mahkememiz tarafından aldırılan 08/11/2021 tarihli bilirkişi raporunda; Davacı Kurum'un toplam 34.291,66 TL tutarındaki rücu alacağının;

- 17.145,83 TL'lik bölümünün 14.05.2012 onay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı işveren Veysel Kurt ile davalı 3. kişiler Ahmet Gökçe, Mustafa Gökçe ve Mehmet Gökçe'den müştereken ve müteselsilen tahsilinin gerektiğinin,

- 17.145,83 TL'lik bölümünün 14.05.2012 onay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı 3. kişiler Ahmet Gökçe, Mustafa Gökçe ve Mehmet Gökçe'den müştereken ve müteselsilen tahsilinin gerektiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

DURUŞMA GÜNÜ: 06/06/2024 günü saat: 10:15 'de İstanbul 20. İş Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 08/01/2024

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Basın No: ILN01972523