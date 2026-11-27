T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
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T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
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ESAS NO: 2026/2023 Esas
DAVACI : BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ -1750051846
Mahkememizde açılan Kıymetli Evrak İptali davasının yapılan yargılamasında;
TTK 657. maddesi atfıyla TTK 663. maddesi gereğince talep edenin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı 460233-0 sicil numaralı ve 0388023942900019 mersis numaralı Flo Mağazacılık Pazarlama Anonim Şirketin ait 2.070.000,00-TL değerinde "1. Tertip 29 hisse sıra nolu 5.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi ,1. Tertip 30 hisse sıra nolu5.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi, 1. Tertip 31 hisse sıra nolu,5.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi, 1. Tertip 32 hisse sıra nolu5.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi, 1. Tertip 33 hisse sıra nolu5.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Ali Fuat Akça, 1. Tertip 34 hisse sıra nolu5.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Ali Fuat Akça,1. Tertip 104 hisse sıra nolu10.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi,1. Tertip 105 hisse sıra nolu10.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi, 1. Tertip 106 hisse sıra nolu10.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi, 1. Tertip 107 hisse sıra nolu 10.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi, 1. Tertip 113 hisse sıra nolu 100.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Mehmet Büyükekşi, 1. Tertip 114 hisse sıra nolu 100.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Mehmet Büyükekşi, 1. Tertip 115 hisse sıra nolu 100.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Mehmet Büyükekşi, 1. Tertip 152 hisse sıra nolu 100.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi, 1. Tertip 153 hisse sıra nolu 100.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Hüseyin İşçi,1. Tertip 160 hisse sıra nolu 500.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Mehmet Büyükekşi, 1. Tertip 161 hisse sıra nolu 500.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Mehmet Büyükekşi,1. Tertip 162 hisse sıra nolu 500.000,00 TL itibari değerinde Devreden Ortak Mehmet Büyükekşi" olan 1. Tertip 18 adet senet namına yazılı pay senetleri zayi olmakla bulanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememize ibraz etmesi aksi halde nama yazılı pay senetlerinin TTK 657. maddesi gereğince iptaline karar verileceği ihtar olunur.
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Basın No: ILN02605062