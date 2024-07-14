T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
ESAS NO : 2021/395
KARAR NO: 2022/651
SANIKLAR : SERKAN YANGIN : Ramazan ve Kamile oğlu 21/07/1962
doğ. Ankara - Haymana - Tepeköy N.K.
SUÇ : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bİr İlti ile Hakaret
SUÇ TARİHİ : 2020
SUÇ YERİ : İstanbul
KARAR TARİHİ : 22/09/2022
KARARIN NİTELİĞİ : HAGB
KANUN MADDESİ : TCK'nun 125/1-2, 125/4,62/1, CMK'nun 251/3, TCK'nun 52/1-2
CMK'nun 231/5
Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararın bildirdiği yurt dışı adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın tebliği yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Nöb.Ağır Ceza Mahkemesinde itirazı mümkün olmak üzere, itiraz yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 11/07/2027
#ilangovtr
Basın No: ILN02061484