T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2021/395

KARAR NO: 2022/651

SANIKLAR : SERKAN YANGIN : Ramazan ve Kamile oğlu 21/07/1962

doğ. Ankara - Haymana - Tepeköy N.K.

SUÇ : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bİr İlti ile Hakaret

SUÇ TARİHİ : 2020

SUÇ YERİ : İstanbul

KARAR TARİHİ : 22/09/2022

KARARIN NİTELİĞİ : HAGB

KANUN MADDESİ : TCK'nun 125/1-2, 125/4,62/1, CMK'nun 251/3, TCK'nun 52/1-2

CMK'nun 231/5

Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararın bildirdiği yurt dışı adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın tebliği yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Nöb.Ağır Ceza Mahkemesinde itirazı mümkün olmak üzere, itiraz yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 11/07/2027

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Basın No: ILN02061484