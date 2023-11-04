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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-04 00:03:00 -

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2022 / 691
KARAR NO: 2023 / 378

SANIK :Ömer Faruk KIROĞLU, Mustafa ve Hatice oğlu, 19/05/1986 Eyüp doğ. Trabzon - Köprübaşı - Beşköy

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ :26/04/2022

SUÇ YERİ :İstanbul/Beyoğlu

KARAR TARİHİ :09/05/2023

KARARIN NİTELİĞİ :Mahkümiyet ( 2 yıl Hapis )

KANUN MADDESİ :TCK'nun 191/1-6

Yukarıda kimliği yazılı sanığın yokluğunda verilen kararın bildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden"Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği kesinleşeceği ilan olunur. 27/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01923845