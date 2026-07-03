T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2024/261 Esas

DAVALILAR: 1- ENGİN AĞKOÇ MUSTAFA oğlu, 1993 dogumlu, MAX-RADSCHOW-WEG 29, DARMSTADT 64297 ALMANYA

2- HALİL AĞKOÇ MUSTAFA oğlu,1991 dogumlu, ETTESTERSTR. 41 DARMSTADT 64289 ALMANYA

Davacı HASAN AĞKOÇ tarafından aleyhinize açılan Soybağının düzeltilmesi davasına ilişkin davalıların bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından, tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü: 04/11/2026 günü saat: 09:35'de duruşmanız olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.

Ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02502107