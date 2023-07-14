T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-07-14 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2013/314 Esas
DAHİLİ DAVALI : FAZLI ODABAŞ
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası yargılamasında;
Dahili davalı Fazlı Odabaş'a duruşma günü ve dava dilekçesinin duruşmanın bırakıldığı 24/10/2023 tarihinden önceTebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliği hususu olunur.
DAHİLİ DAVALI : FAZLI ODABAŞ - 36415692264 İSTANBUL ili, SARIYER ilçesi, BÜYÜKDERE mah/köy, 1 Cilt, 238 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve JOHANNA oğlu/kızı, 07/11/1969 dogumlu,
EKLER: Dava Dilekçesi, 06.06.2023 Tarihli Duruşma Zaptı
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Basın No: ILN01858589