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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-15 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2023/610 Esas

KARAR NO : 2024/117

         Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamında Müşteki konumunda bulunan Malik SADIK, Abdullah SHAMS ve Acem YOLDAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

         1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

          2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.05.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02031303