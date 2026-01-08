T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2025/128 Esas

KARAR NO: 2025/436

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 142/2.b.1 maddesi gereğince 1 YIL 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Lamia oğlu, 13/03/2007 doğumlu, CUMA ALİ ile Müşteki, Şirali ve Zilala oğlu, 2000 Doğumlu Abdulaziz ESHPULATOV tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince mahkeme kararının İLANEN TEBLİĞİNE,

Tebliğden itibaren iki hafta iinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İLAN OLUNUR 30.12.2025

Basın No: ILN02376488