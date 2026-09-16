T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

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Sayı: 2026/796 Esas

13/08/2026

DAVALI: FERIZ JUMANİYAZOV (YABANCI KİMLİK NO:99078139040)

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının 03.08.2023 tarihinde, Şirket'in mobil bankacılık hesabını kullanarak, haksız kazanç edinmek maksadıyla özen ve bağlılık yükümlülüğünü ihlal etmek suretiyle şahsi hesabına 300.000-TL'lik havale gerçekleştirdiğini, söz konusu işlem dolayısıyla, taraflarınca, 23.08.2023 tarihinde "Zararın Tazmini" ve "Müdürlükten Azil" davaları ikame edildiğini, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdindeki 2024/993 E. numaralı dosyada tesis edilen gerekçeli kararda, Şirket'i zarara uğratan Davalı'nın, 300.000-TL'yi Şirket'e iade etmesi gerektiği yönünde hüküm tesis edildiğini, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdindeki 2023/1189 E. numaralı dosyada tesis edilen gerekçeli kararda, 300.000-TL'lik havale işlemi dolayısıyla Davalı'nın Şirket'teki müdürlük görevinden azline karar verildiğini, davalının, "Zararın Tazmini" talebinin görüldüğü Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdindeki 2024/993 E. numaralı dava devam ederken, 09.02.2024 tarihinde, ortada alınmış herhangi bir kâr dağıtım kararı olmamasına rağmen, "Kâr Payı" açıklamasıyla 120.000-TL'yi şahsi hesabına havale ettiğini, Davalı Müdürün, Şirket'in Garanti Bankası nezdindeki TR97 0006 2000 1870 0006 2919 82 IBAN numaralı hesabını kullanılarak QNB Finansbank nezdindeki TR62 0011 1000 0000 0119 9000 25 IBAN numaralı şahsi hesabına dava konusu 120.000-TL'lik havaleyi gerçekleştirdiğini, ortada hiçbir şekilde kâr dağıtımına dair alınmış bir karar bulunmadığını, dava konusu 120.000-TL'lik havale öncesi, Şirket'in hesabındaki toplam bakiye 124.971,28-TL olduğunu, davalının, kâr payı adı altında, yine, hesaptaki neredeyse tüm tutarı çektiğini beyan ederek davanın kabulü ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 120.000-TL'nin 09.02.2024 tarihinden itibaren işletilecek ticari faiziyle birlikte davalı'dan tahsil edilerek ARC88 Teknoloji Elektronik Ticaret Limited Şirketi'ne ödemesine karar verilmesini, yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Mahkememiz dosyasının 31/07/2026 tarihli tensip ara kararları uyarınca;

-Davalıya; tensip tutanağının ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 6100 sayılı HMK. 129. maddesine göre usulüne uygun olarak düzenlenmiş varsa ilk itirazlarını içeren cevap dilekçesini, aynı kanunun 317/1 maddesine göre iki haftalık süre içinde mahkememize sunması, aksi halde 128.madde gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, süresinde başvuru yaptığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere iki haftayı geçmemek üzereek süre verilebileceği,

-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ nun 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceği hususlarının ayrı ayrı ihtarına,

-Taraflarca karşılıklı olarak verilecek dilekçelerin tebliği ile gerekli işlemlerin yapılmasına, gerekli giderlerin, başlangıçta alınan gider avansından karşılanmasına,

-Tarafların dilekçeleri ile birlikte, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121 ve 129-(2) ile 318-(1) maddeleri uyarınca tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek vermeleri, başka yerden getirtilecek belgeler ve dosyalar için bunların bulunabilmesi için gerekli bilgileri vermeleri; (içerikleri, bulunduğu yer ile işlem tarihi ve/veya sayısı vb.)

-Ön inceleme duruşmasının 06/11/2026 günü saat 11:35'e bırakıldığı,

-İlan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı HMK 127,128 ve Tebligat Kanunu 30. ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 13/08/2026

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Basın No: ILN02548255