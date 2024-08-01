T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/308 Esas

KARAR NO : 2023/525

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE GÜVENLİK TEDBİRİ (TCK 32,57/1)-SÜRELİ cezası ile cezalandırılan sanık Muhıbullah BAYAT (Faiz Mohammad ve Noor Bıbı oğlu, 1999 türkmenistan doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29.07.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02069975