T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/127 Esas

KARAR NO : 2023/532

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/10/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 2 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan sanık Mustapha ARİB (Mouhamad ve Hasina oğlu, 1995 CEZAYİR doğumlu.) ve müşteki Madınabonu KUZIBAEVA (Dılbarjon ve Sanobarhon kızı, 1995 ÖZBESİTAN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29.07.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02069973