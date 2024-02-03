T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/17 Esas

KARAR NO : 2022/84

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2022 tarihli ilamı ile TCK 142/2-b maddesi uyarınca sanıklar OĞUZHAN ASLANGİRİ (Tahsin ve Sebiha oğlu, 11/10/2000 Erzurum doğumlu, Ağrı, Hamur, Alakoyun mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:21328233734), MÜNİR YILDIZ (Münir ve Fatma oğlu, 16/10/2000 Eminönü doğumlu, Diyarbakır, Bismil, Serçeler mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:24733629680)'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildiği, mahkememiz ilamının sanık Oğuzhan ARSLANGİRİ tarafından istinaf edildiği, mahkememiz ilamının ve istinaf başvuru dilekçesi tüm aramalara rağmen bulunamayan müşteki OLGA ZELENOVA (Seava ve Marina kızı, 20/01/1987 Rusya doğumlu)'ya tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 23.01.2024

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Basın No: ILN01977573