T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/30 Esas

KARAR NO : 2023/317

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Eşya Müsaderesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2023 tarihli ilamı ile 13/1, 170/1.c.1, 54 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL HAPİS, 600 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık MERT TETİK (Cengiz ve Selma oğlu, 10/08/1984 MALKARA doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Demirtaş mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:41692487472) ve müşteki MÜSLÜM ERDOĞAN (Mehmet Şakir ve Emine oğlu, 05/11/1993 BATMAN doğumlu, BATMAN, MERKEZ, Çarşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:43169054798) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.23.01.2024

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Basın No: ILN01977569