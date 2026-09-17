T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO: 2026/201
İ L A N
Yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca, TCK'nın 106/2.c maddesi gereğince birden fazla kişi ile tehdit suçundan sanık ERHAN KESMEZ hakkında NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği, müşteki VALENTINO RIVA tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gerekçeli karar ve İstinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilemediği, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan,
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi uyarınca hükmünYURT GENELİİLK 5 GAZETEDENBİRİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİGİNE
2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 15.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02550240