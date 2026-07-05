T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
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T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO: 2026/136
İ L A N
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan sanık ABDULVAHED TOFEIGHINEZHAD hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca sanık hakkında TCK NUN 188/1 maddesi uyarınca neticeten 16 YIL 8 AY HAPİS ve 33.320,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gerekçeli karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebliğ edilemediği, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan,
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi uyarınca hükmün YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve BASIN İLAN KURUMUİLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİGİNE
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02503639