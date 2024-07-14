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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-14 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/27 Tereke
11/07/2024

Konu : Dursun Küçük

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Mirasçı Dursun Küçük adına yurt dışı tebligat yapılmış ise de, adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olduğundan,

Müteveffa MUSTAFA FİKRET KÜÇÜK'ün Tereke Resmen Yönetilme ve Tasfiye İstemli Tereke Tespit İstemli davasında mahkememizce duruşma günü olan 24/09/2024 günü saat 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

MİRASÇI : DURSUN KÜÇÜK - 35884356530 ERZİNCAN ili, ÜZÜMLÜ ilçesi, PELİTLİ mah/köy, 28 Cilt, 12 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA FİKRET ve GÜLZAR oğlu/kızı, 29/03/1982 dogumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN02061699