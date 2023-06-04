T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
2023-06-04 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO : 2023/287 Esas
KARAR NO : 2023/335
KARAR NO : 2023/335
5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/05/2023 tarihli ilamı ile 63/10-2 maddesi gereğince 1 YIL KOVUSTURMANIN ERTELENMESI kararı verilen Süleyman ve Karagöz oğlu, 11/08/1993 doğumlu, Erzincan, Kemah, Bozoğlak mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA SEVİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.01/06/2023
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Basın No: ILN01840855