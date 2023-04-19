T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
2023-04-19 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
DOSYA NO : 2022/177 Esas
KARAR NO : 2023/106
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/02/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2,35/2,62/1,53 Maddeleri gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Aziz ve Nedia oğlu, 1999 Filistin doğumluMUHAMMET ABUALİtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/04/2023
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Basın No: ILN01815824