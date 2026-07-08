T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.35906932-2021/297-Ceza Dava Dosyası

06.07.2026

Konu :

İ L A N

Kişinin kendisini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet ve Müzeyyen oğlu 25.02.1978 Bulancak doğumlu, Giresun ili Bulancak ilçesi Talipli Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Birol GÜMÜŞ hakkında Mahkememizin 05.02.2019 tarih,2021/297 Esas, 2026/181 Karar sayılı hükmü ile sanık hakkında1 yıl 8 al hapis ve 5.000,00 TL para cezası verilmiştir.

Sanık bütün aramalara rağmen bildirmiş olduğu uyap'da kayıtlı tüm adreslerden bulunarak Gerekçeli Karar kendisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle yokluğunda karar verilen;

SANIK: Birol GÜMÜŞ-Mehmet ve Müzeyyen oğlu 25.02.1978 Bulancak doğumlu, Giresun ili Bulancak ilçesi Talipli Mah/Köy nüfusuna kayıtlı

Sanığın Türkiye'de belirtilen adreslere tebligat çıkarılmasına rağmen bulunarak tebligat yapılmadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin, istinaf dilekçesi ile istinafın reddine ilişkin ek karar özetlerini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememize verilecek dilekçeyle veya Mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, Mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza Teşkilatı Olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf ismetinde bulunabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02505088