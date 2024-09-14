T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/151 Esas

03/09/2024

Karar: 2024/246 Karar

İLANDIR

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, İstiklal mahallesi/Köyü Cilt No:2, Hane No:80, BSN:15 de nüfusa kayıtlı 41033003408 T.C Kimlik nolu Ahmet ve Sıriye'den olma, Yugoslavya 01/07/1951 doğumlu davacı FATMA ARZİ'nin Nüfus kayıtlarında "01/07/1951, YUGOSLAVYA" olarak görünen doğum tarihi ve yeri kaydının "11/12/1951, KURİDERE/GRADSKO" olarak düzeltilmesi ile nüfusa kayıt ve tescili ile davacının Vatandaşlık Bilgileri'nde önceki ad ve soyad bilgisinin Fatime İsmailova olarak tamamlanması İLAN OLUNUR. 03/09/2024

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Basın No: ILN02088744