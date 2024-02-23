T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/8 Esas

Konu : 2. İlan Hk.

İLAN

Davanın konusu; "2/18 hissesi (17,80m2) 01.02.1999 tarih 350 yev. nolu İmar(TSM) işlemi ile İSAK: İlya oğlu adına, 1/18 hissesi (8,90m2) 01.02.1999 tarih 350 yev. nolu İmar(TSM) işlemi ile DUDU: Salamon kızı adına, 1/18 hissesi (8,90m2) 01.02.1999 tarih 350 yev. nolu İmar(TSM) işlemi ile ESTER: Salamon kızı adına kayıtlı olan , beyanlar hanesinde Beyoğlu 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 13.05.2009 tarih 2008/684 E. 2009/353 Karar sayılı Mahkeme Müzekkeresi kararı ile (istanbul defterdarı bekir bayraktar) kayyum atanmıştır. 10.11.2009 tarih 11127 yev.şerhi bulunan Beyoğlu İlçesi Keçecipiri Mah. 3048 ada 6 parsel sayılı 160,19m2 yüzölçümlü döküm haneli kargir ev ve bina nitelikli taşınmazın maliklerinin gaip olması nedeni Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı ile İstanbul Defterdarı kayıt maliki adına kayyım atandığı ve taşınmazın 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından idare edildiği, bu sebeple söz konusu kayıt maliki hissedarlarının gaipliğine ve dava konusu taşınmazın 4/18 hissesinin 10 yıllık kayyımla idare süresi dolmuş bulunduğundan taşınmazın Hazine adına tesciline, taşınmaz hesabında bulunan bedelin birikmiş nema ve faizleriyle birlikte hazine hesabına aktarılması istemli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik davasıdır.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen İsak, Dudu ve Ester'in nerede olduğu bilinmediğinden hak ve menfaatlerinin korunması amacı ile Beyoğlu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 13/05/2009 tarih ve 2008/684 Esas 2009/353 Karar sayılı kararı ile 3561 Sayılı Yasa gereği olarak İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğundan M.K.nun 588 maddesi gereğince Hazine adına gerekli tescil işlemlerinin yapılabilmesi için adı geçenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin M.K.33 maddesi gereğince işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/8 Esas Sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi ilan olunur.10/01/2024

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Basın No: ILN01989558