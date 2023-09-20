T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2014/367 Esas



13/09/2023

İLANDIR



İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

DAVACI/TEMLİK EDEN : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.



VEKİLİ : Av. FAZIL ÇİFTÇİ



DAVACI/TEMLİK ALAN : ERDİNÇ ARNA



VEKİLİ : Av. HİLAL ÖZTEL



DAVALILAR : 1- AYGÜL TUNCER,2- EKREM DORUK, 3- GÜLÇİN DORUK, 4- GÜLSEREN DİKMEN,5- MELDA DEMİRAY, 6- AYŞEGÜL ÜRKMEZ, 7- EMRE MAVİ, 8- GÜL ÜRKMEZ, 9- GÜLAY KALENDER, 10- ORHAN KAYA, 11- ÖZGE GÜNGÖR, 12- SÜMER ÜRKMEZ



Mahkememiz dosyasında alınan 27/09/2022 tarihli bilirkişi 1. ek raporu ile dava konusu İstanbul ili, İstanbul Beykoz ilçesi, Merkez Mah., 371 Ada 7 Parselde Şehit Hulusi Aytekin Sokak, No:26, D:7 adresindeki dairenin dava tarihi olan 25/08/2014 itibariyle değerinin 153.811,00 TL ve satış tarihi olan 05/04/2013 itibariyle 135.213,00 TL olabileceği, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Anadolu Hisarı Mah. 566 Ada, 584 Parselde Perçemli Kız Sokak, No:91, D:1 adresindeki dairenin dava tarihi olan 25/08/2014 itibariyle değerinin 87.892,00 TL ve satış tarihi olan 24/03/2014 itibariyle 87.221,00 TL, satış tarihi olan 31/01/2013 ve 18/01/2013 tarihi itibariyle 77.131,00 TL olabileceği mütalaasında bulunulmuştur.



Mahkememiz dosyasında alınan 11/09/2023 tarihli bilirkişi 2. ek raporu ile dava konusu İstanbul ili, İstanbul Beykoz ilçesi, Merkez Mah., 371 Ada 7 Parselde Şehit Hulusi Aytekin Sokak, No:26, D:7 adresindeki dairenin değerinin devir tarihi olan 06/02/2013 tarihi itibariyle 134.809,00 TL olduğu, taşınmazın 28/262 hissesinin 06/02/2013 tarihinde Ayşegül Tuncer tarafından 26.000,00 TL bedelle Sümer Özkan'a satıldığı, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Anadolu Hisarı Mah. 566 Ada, 584 Parselde Perçemli Kız Sokak, No:91, D:1 adresindeki dairenin değerinin devir tarihi 31/01/2013 ve 18/01/2013 tarihi itibariye 77.131,00 TL olduğu, taşınmazın 95/570 hissesinin 18/01/2013 tarihi itibariyle Ayşegül Tuncer tarafından 35.000,00 TL bedelle Ekrem Doruk'a satıldığı, taşınmazın 31/01/2013 tarihi itibariyle Ekrem Doruk 1/6 hissesinin tamamının 45.000,00 TL bedelle Özge Güngör'e satıldığı mütalaasında bulunulmuştur.



Mahkemenizce dahili davalılar EMRE MAVİ (T.C.:18*******18) ve ORHAN KAYA (T.C.:42*******08)'nın mernis adresleri bulunmaması nedeniyle davetiye tebliğ edilmemiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi 1. ve 2. Ek raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Bilirkişi 1. ve 2. ek raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.



İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

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Basın No: ILN01893831