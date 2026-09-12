T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2013/470 Esas
KARAR NO: 2017/678
SANIK: KAKHABER TABATADZE / Kukurı ve Gulnara oğlu, 1975 GÜRCİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. SHAUMANI SK N 27 .
Hırsızlık suçundan sanık Kakhaber TABATADZE hakkında mahkememizin 28/11/2017 gün ve 2013/470 esas ve 2017/678 karar sayılı ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına , 5 yıl süre ile denetim süresi belirlenmesine karar verilmiş olup, verilen karar tüm aramalara rağmen sanık Kukurı ve Gulnara oğlu, 1975 doğumlu Kakhaber TABATADZE'ye tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000'İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02546141