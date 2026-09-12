  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2013/470 Esas

KARAR NO: 2017/678

SANIK: KAKHABER TABATADZE / Kukurı ve Gulnara oğlu, 1975 GÜRCİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. SHAUMANI SK N 27 .

Hırsızlık suçundan sanık Kakhaber TABATADZE hakkında mahkememizin 28/11/2017 gün ve 2013/470 esas ve 2017/678 karar sayılı ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına , 5 yıl süre ile denetim süresi belirlenmesine karar verilmiş olup, verilen karar tüm aramalara rağmen sanık Kukurı ve Gulnara oğlu, 1975 doğumlu Kakhaber TABATADZE'ye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000'İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.09.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02546141