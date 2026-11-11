T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/79 Esas

KARAR NO : 2026/338

SANIK : GEORGII PANCHEV, Petro ve Marıana oğlu, 04/04/1994 UKRAYNA doğumlu,

Zafer Mah. Kaptan Sok. No:54 D:3 Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur .Yabancı Kimlik No: 99337260942

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan sanık Georgıı PANCHEV hakkında Basit Yargılama Usulüne göre mahkememizin 15/06/2026 gün ve 2026/79 esas ve 2026/338 karar sayılı ilamı ile TCK ! nun 179/3, CMK. Un 251/3 , 53/1-a,b,c,d,e, 53/2, 53/3 maddeleri uyarınca 6 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ve Sanığın; Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı gözetilerek TCK'nin 53/1. maddesinde tahdidi olarak sayılan hak ve yetkilerden TCK'nin 53/1-a,b,d,e maddesinde sayılan hak ve yetkiler ile "c" fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden kendi altsoyu dışında kalan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK'nin 53/2. maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanması anına kadar, TCK'nin 53/1-c fıkrasındaki hak ve yetkilerden kendi altsoyu olan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK'nin 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar yoksun bırakılmasına , kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde 7188 sayılı yasa ile değişik CMK'nin 252/1 maddesi gereğince hükme karşı mahkememize bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine bir beyanda bulunulması, sanığın/müştekinin/katılanın ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunması durumunda, bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek, suretiyle İTİRAZ edilebileceği, süresi içinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği, süresi içinde itiraz edilmesi halinde CMK'nin 252/2. Maddesi uyarınca mahkememizce duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, bu aşamada taraflar duruşmaya gelmeseler dahi yokluklarında CMK'nin 223. Maddesi uyarınca karar verilebileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde itiraz edilmemiş sayılacağı, itiraz sonrası genel usullere göre yapılacak yargılamada mahkememizin verdiği hükümle bağlı olmayacağı ve itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde CMK nın 251/3 fıkrası gereğince yapılan indirim hükmünün korunacağı, itirazın sanık tarafından yapılması halinde ise CMK nın 251/3 maddesi gereğince verilen indirim hükmünün sanık hakkında uygulanmayacağı hususlarının ihtarıyla dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen Petro ve Marıana oğlu, 04/04/1994 doğumlu, Georgıı PANCHEV' e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.11.2026

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Basın No: ILN02590347