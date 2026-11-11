T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/465 Esas

KARAR NO : 2026/358

SANIK : ÖZKAN GÜNDÜZ / Celal ve Nezahat oğlu, 08/02/1982 Manisa doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. 34492982810 T.C. Kimlik nolu,

2918 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık hakkında mahkememizin 17/06/2026 gün ve 2025/465 esas ve 2026/358 karar sayılı ilamı ile tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İstanbulBölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinafı kabil olmak üzere 2918 sayılı kanunun 79/2, TCK. nun 62/1, 52/2 maddeleri uygulanmak sureti ile 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ,hapis cezasının TCK. nun 51/1 maddesi uyarıncaertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine ,denetim süresi içerisinde sanığa uzman kişi görevlendirilmesine ve yükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına, sanığa 51/7-8 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine, denetim süresi iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılması hususunda ihtarat yapılmasına,(sözlü ihtarat yapılamadı) Kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında 24/11/2015 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin TCK'nin 53/4. maddesindeki iptal kararı doğrultusunda sadece TCK'nin 53/1. maddesindeki "seçilme ehliyeti" yönünden kısıtlama getirilmesine karar verilmiş olup verilen karar tüm aramalara rağmen sanık Özkan GÜNDÜZ' e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğincehüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.11.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02590488