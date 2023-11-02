T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/449 Esas

KARAR NO : 2023/593

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/05/2023 tarihli ilamı ile 191/1, maddesi gereğince hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA VE 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE karar verilen Asyrmurat ve Bayramsoltan oğlu, 01/12/1986 doğumlu sanık HALMYRAT SOYUNOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 ' NİNGAZETELERDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTELRİNDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.10.2023

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Basın No: ILN01921929