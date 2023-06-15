T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2015/524 Esas

KARAR NO : 2023/288

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 2015/524 esas ve 2023/288 karar sayılı 08/03/2023 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 20000 TL ADLİ PARA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e) cezası ile cezalandırılan Tarr ve Martha oğlu, 1974 doğumlu, ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ERİC SHAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE VE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.06.2023

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Basın No: ILN01846386