T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR: 1- ANNA LAYAS - 50026201196 TC Kimlik Numaralı - Osmanağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No:20 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL
2- ELİSAVET PAKULİERİS - 50041200686 TC Kimlik Numaralı - Osmanağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No:20 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL
3- ERİFİLİ YOANİDİS - 28789939106 TC Kimlik Numaralı - Osmanağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No:20 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL
4- MARGİÇA MEFALOPULOS - 27244990614 TC Kimlik Numaralı - Osmanağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No:20 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL
5- MARTA LAYAS - 50035200814 TC Kimlik Numaralı - Osmanağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No:20 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL
6- VASİLİKİ LAYAS - 50023201250 TC Kimlik Numaralı - Osmanağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No:20 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL
7- YUAKİM LAYAS - 50032200978 TC Kimlik Numaralı - Osmanağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No:20 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL
Davacı ABDULKADİR KAPLAN tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın yayınlanmasından sonra duruşma günü olan 22/09/2026 tarih ve saat 14:20'de hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporunun ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02543856