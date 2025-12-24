T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı: 2025/434 Esas

11.12.2025

Konu: Gaiplik İlanı Hk,

İ L A N

Davaya konu edilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesi, 3048 ada, 3 parsel sayılı, 187,87 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 5/46 hisse maliki İsak oğlu Hanna vereselerinden haber alınamaması nedeniyle adı geçenin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıs adına olan tapu kayıdının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenileni tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/434 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesi, 3048 ada, 3 parsel sayılı, 187,87 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 5/46 hisse maliki İsak oğlu Hanna vereselerinin gaipliğine, bu şahıs adına olan tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.



#ilangovtr

Basın No: ILN02367066