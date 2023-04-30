T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/81

Karar No: 2022/1109

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Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan sanıklar Mehmet Bradov ve Muhammed Hıdır hakkında TCK.nun 141/1-a 143,35,62/1,53/1-a,d,e,cmaddeleri gereğince hüküm kurulmuş ve 2 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiş olup, olayın sanıkları olan Muratgeldı ve Sehragul oğlu, 29/10/1989 TÜRKMENİSTAN doğumlu, Mehmet Bradov ile Demir ve Gülcan oğlu, 01/01/1990 TÜRKMENİSTAN doğumlu, Muhammed Hıdır ’ a gerekçeli kararyurt içindeve yurt dışında adresleriolmadığı tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Türkiye Genelinde 50.000 üstü birGazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde itiraz yasa yolu açık olmak üzerebaşvurabileceği, aksi takdirde itiraz talebinden vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 27/04/2023

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Basın No: ILN01821816