T.C. İSTANBUL 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/551 Esas

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Özel Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında sanıklar Yakup ve Fatma oğlu, 11/03/1973 doğumlu, AYHAN YANILMAZ (55555538034) ve Hüseyin Vadet ve Neziha kızı, 18/05/1985 doğumlu, MELTEM YANILMAZ (18088886928) tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle sanıklar Ayhan Yanılmaz ve Meltem Yanılmaz haklarında 5271 sayılı CMK'nın 247 ve 248.maddeleri uyarınca haklarındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak için yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle kendilerine ulaşılamayan sanıklara ulaşılmasının mümkün olmadığı dikkate alınarak;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince mahkememizin 18/05/2026 tarih, 2024/551 esas sayılı duruşma zabtı 3 nolu ara kararında belirtildiği üzere; mahkememize savunma yapmak üzere müracaat etmesi gerektiğinin, müracaat etmediği takdirde CMK'nın 248.maddesinde gösteriler tedbirlere (Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak elkoyma) hükmedilebileceğinin ULUSAL GAZETE ARACILIĞI İLE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Aynı ilanın sanıkların dosyaya yansıyan en son ikamet adreslerinin KAPISINA ASILMASINA,

3-İlan tarihinde 15 gün sonra kararın sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 07.07.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02526462