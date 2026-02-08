T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/89 Esas

05/02/2026

Konu: gaiplik ilanı

2. İLAN

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mah. Bulunan 2925 ada, 26 parsel sayılı 187 m² yüzölçümlü arsa vasıflı Sultan Beyazıt Vakfında icareli taşınmazda 20/100 hissenin Nikoli kızı Koroniya adına kayıtlı bulunduğu, kök kayıtların incelenmesinde taşınmazın Senevi 13 guruş İcareli Müeccelli olduunun anlaşıldığı, yapılan araştırma sonucu taşımazın uzun zamandan beri sahipsiz kaldığını, mirasçılarının intikal için başvurmadığını, Nikoli kızı Koroniya'nın nüfus kayıtlarına ulaşılamadığını, tanıyan/bilen olmaması nedeniyle İstanbul 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/601 E ve 2024/440 K sayılı ilamı ile davalının kayyım tayin edilmiş olduğu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 17. Maddesi gereği aslı vakıf olan taşınmazların mutasarrıflarının kayıp, terk veya varissiz ölümleri sonucu icareteynli ve mukataalı taşınmazların sadece vakfına intikal edeceğinin bildirildiği, taşınmazın hisse maliki Nikoli kızı Koroniya'nın gaipliğini ve taşınmazın Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline arar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğunun doğduğunu belirterek, İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mah. Bulunan 2925 ada, 26 parsel sayılı 187 m² yüzölçümlü arsa vasıflı Sultan Beyazıt Vakfında icareli taşınmazda 20/100 hissenin Nikoli kızı Koroniya'nın gaipliği ile gaiplere ait hisselerin Sultan Beyazıt Vakfı adına devir ve tesciline karar verilmesini talep etmiş, mahkememizce ilk ilan 11/04/2025tarihide yapılmıştır.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenen İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mah. Bulunan 2925 ada, 26 parsel sayılı 187 m² yüzölçümlü arsa vasıflı Sultan Beyazıt Vakfında icareli taşınmazda 20/100 hissenin Nikoli kızı Koroniya'yı görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu 2. ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren duruşma günü olan 02/06/2026 günü saat: 10:25 e kadar İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/89 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin işbu 2. ilandan haberdar olması halinde, yine duruşma gününe olan 02/06/2026 günü saat: 10:25 e kadar yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE VE GAİPLER ADINA olan taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02396659