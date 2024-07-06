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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-06 00:01:00 -

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/535 Esas

KARAR NO : 2023/1211

     Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/10/2023 tarihli ilamı ile TCK 106/2.a, 53, 54 maddeleri gereğince Görevsizlik kararı verilen Hassan ve Najat oğlu, 1991 Fas doğumlu, KERİM ACCHAP tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

     İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

     1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

     2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.07.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02056782