T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2022/778 Esas

DAVALI : CAFER YILDIZ Şişli 41 Pk: 34377 Feriköy Şişli İstanbul 41 Şişli-İstanbul Şişli/İstanbul/Türkiye Şişli/ İSTANBUL



Davacı Havva YILDIZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davası dava dilekçesinde, davalı ile uzun süredir aralarında ruhen ve fikren uyumsuzluk çıktığını, davalı tarafın üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmediğini, davacıyı kardeşlerinin bakımına muhtaç ettiğini, davalının evi yaklaşık 2 yıldır terk etmiş olduğunu, bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını, evliliğin çekilmez bir hal aldığını, devam ettirmelerinin imkansız olduğunu belirterek boşanmalarına karar verilmesine ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.



6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu

Ön İnceleme Duruşma Günü:14/12/2023 günü saat:09:45'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devem edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ile sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz ve davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delilden vazgeçmiş sayılacağınız hususu Ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.



İLAN OLUNUR. 16/10/2023

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Basın No: ILN01924260