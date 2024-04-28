T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/350 Esas

DAVALI : MAHİDE ORUÇ Lübberlindenweg 58 32048 Herford/Almanya

İhbar eden Şişli Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünün dava dilekçesinde, İstanbul 9. Aile Mahkemesinin 01/12/2022 tarih, 2022/370 esas 2022/710 sayılı kararında 24757114742 T.C. Kimlik numaralı Hakan PÜRNEK ve 24691116932 T.C. Kimlik numaralı Mahide PÜRNEK'in velayete haiz 25453095328 T.C. Kimlik numaralı Muhammed Zeyd PÜRNEK isimli çocukları bulunduğunu, mahkeme kararında velayet durumuyla ilgili herhangi bir ibareye ulaşılamamış olup reşit olmayan çocukları adına aile mahkemesine velayet davası açılması için ihbarına ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek,elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu

Ön İnceleme Durusma Günü:19/09/2024 günü saat:09:40'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devem edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ile sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz ve davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delilden vazgeçmiş sayılacağınız hususu Ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02023582