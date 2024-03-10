T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/41 Esas

DAVALI : ÖKKAŞ GÜL- Mustafa oğlu, 1978 doğumlu, Mannheim/ALMANYA

İhbar eden kurum tarafından aleyhinize açılan Velayetin Düzenlenmesine ilişkin davada, ihbar dilekçesinde,

Müşterek çocuklar Merve Gül (2013), Melis Zeyneb Gül (2015) ve Hilal Nur Gül (2018)'ün velayetlerinin belirlenmesine ilişkin ihbar dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince ihbar dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ve Ön İnceleme Durusma Günü: 10/05/2024 günü saat: 10:10'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01999783