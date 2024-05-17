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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-17 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2021/2304 Esas
 
İLAN
İSTANBUL 15.SULH HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNDEN

          Davacı NURTEN HAMMED'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

          Gaipliği talep edilen 99415314208 Yabancı Kimlik Numaralı YUSUF ile HAJIA'dan olma 25.12.1964 SAKİ-NİJERYA doğumlu ABDULSALEM HAMMED hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/2304 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 06/05/2024

GAİP
YABANCI KİMLİK NO : 99415314208
ADI SOYADI               : ABDULSALEM HAMMED
BABA ADI                   : YUSUF
ANA ADI                     : HAJIA
DOĞUM TARİHİ         : 25.12.1964
DOĞUM YERİ            : SAKİ - NİJERYA

#ilangovtr

Basın No: ILN02033254