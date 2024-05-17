T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL 15.SULH HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNDEN
Davacı NURTEN HAMMED'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği talep edilen 99415314208 Yabancı Kimlik Numaralı YUSUF ile HAJIA'dan olma 25.12.1964 SAKİ-NİJERYA doğumlu ABDULSALEM HAMMED hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/2304 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 06/05/2024
GAİP
YABANCI KİMLİK NO : 99415314208
ADI SOYADI : ABDULSALEM HAMMED
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : HAJIA
DOĞUM TARİHİ : 25.12.1964
DOĞUM YERİ : SAKİ - NİJERYA
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Basın No: ILN02033254