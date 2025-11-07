  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 15. İCRA CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
 
DOSYA NO: 2018/963 Esas

KARAR NO: 2025/89

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2025 tarihli ilamı ile 5941 sayılı kanunun 5/1 maddesi gereğince 63400 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Şuhudi Burhan ve Kıymet oğlu, 01/05/1970 doğumlu, Edirne, Merkez, Doğan mah/köy nüfusuna kayıtlı MESUT ÜLÜT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.10.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02328350