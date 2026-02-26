T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO: 2020/593 Esas

KARAR NO: 2025/124

Davalı: KEMAL KIZIL

: ALİ YİĞİT

Davacı: TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Mahkememiz yukarıda yazılı dava dosyası karara çıkmış olup, Davalı KEMAL KIZIL'a (TCNO:29786197728), Davalı ALİ YİĞİT (TC NO: 15617494906)'e gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM /

1-Davalı İbrahim açısından açılan davanın REDDİNE,

Bu taşınmaz yönünden konulan ihtiyati tedbirin KALDIRILMASINA,

Diğer davalılar yönünden;

2-Dava konusu İstanbul ili, büyükçekmece ilçesi, mimar sinan köyü 484 ada 2 parsel a blok 4. Kat a2 giriş 10 nolu bağımsız bölüm-daire nolu taşınmazın davalı-borçlu muhammet tarafından davalı-3.kişi ali yiğit e satışına ilişkin 16/10/2008 tarihli tasarrufun İİK'nun 279 ve 280/1 maddesi uyarınca DAVACI YÖNÜNDEN İPTALİ ile, taşınmazın, davalı-3. Kişi tarafından da satıldığı ve bedele dönüştüğü dikkate alınarak, İİK'nun 283/2 maddesi uyarınca; davalı-3.kişi ali yiğit tarafından satıldığı tarih olan 24/10/2008 tarihindeki rayiç değeri olarak belirlenen 160.000-TL den sorumlu olacak şekilde,İstanbul8. İcra Müdürlüğü'nün 2008/19728Esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve fer'îleri ile sınırlı olmak ve tahsilde tekerrürlük içermemek kaydıyla; davalı-3.kişi ali yiğit ten, (davacı alacağına mahsup edilmek üzere)

-Dava konusu İstanbul ili, büyükçekmece ilçesi, mimar sinan köyü 484 ada 2 parsel b blok 4c 7.Kat 29 nolu bağımsız bölüm-daire nolu taşınmazın davalı-borçlu muhammet tarafından davalı-3.kişi kemal kızıl a satışına ilişkin 16/10/2008 tarihli tasarrufun İİK'nun 279 ve 280/1 maddesi uyarınca DAVACI YÖNÜNDEN İPTALİ ile, taşınmazın, davalı-3. Kişi tarafından da satıldığı ve bedele dönüştüğü dikkate alınarak, İİK'nun 283/2 maddesi uyarınca; davalı-3.kişi kemal tarafından satıldığı tarih olan24/10/2008 tarihindeki rayiç değeri olarak belirlenen 130.000-TL den sorumlu olacak şekilde,İstanbul8. İcra Müdürlüğü'nün 2008/19728Esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve fer'îleri ile sınırlı olmak ve tahsilde tekerrürlük içermemek kaydıyla; davalı-3.kişi kemal kızıl dan, (davacı alacağına mahsup edilmek üzere)

-Dava konusu İstanbul ili, beylikdüzü ilçesi, 162 ada 4 parselb2 blok 4/420 arsa paylı 10 nolu daire taşınmazın davalı-borçlu muhammet tarafından davalı-3.kişi murat bayraktaroğlu na satışına ilişkin 11/03/2008 tarihli tasarrufun İİK'nun 279 ve 280/1 maddesi uyarınca DAVACI YÖNÜNDEN İPTALİ ile, taşınmazın, davalı-3. Kişit arafından da satıldığı ve bedele dönüştüğü dikkate alınarak, İİK'nun 283/2 maddesi uyarınca; davalı-3. kişi murat tarafından satıldığı tarih olan 25/11/2009 tarihindeki rayiç değeri olarak belirlenen 165.000-TL den sorumlu olacak şekilde, İstanbul8. İcra Müdürlüğü'nün 2008/19728 Esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve fer'îleri ile sınırlı olmak ve tahsilde tekerrürlük içermemek kaydıyla; davalı-3. kişi murat bayraktaroğlu ndan (davacı alacağına mahsup edilmek üzere)

-Dava konusu İstanbul ili, büyükçekmece ilçesi, mimar sinan köyü 365 ada 4 parsel a1 blok 2.kat 6 nolu daire nolu taşınmazın davalı-borçlu muhammet tarafından davalı-3.kişi sennur atmacaya satışına ilişkin 04/06/2008 tarihli tasarrufun İİK'nun 279 ve 280/1 maddesi uyarınca DAVACI YÖNÜNDEN İPTALİ ile, taşınmazın, davalı-3. Kişi tarafından da satıldığı ve bedele dönüştüğü dikkate alınarak, İİK'nun 283/2 maddesi uyarınca; davalı-3.kişi sennur tarafından satıldığı tarih olan 24/10/2008 tarihindeki rayiç değeri olarak belirlenen 300.000-TL den sorumlu olacak şekilde,İstanbul8. İcra Müdürlüğü'nün 2008/19728Esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve fer'îleri ile sınırlı olmak ve tahsilde tekerrürlük içermemek kaydıyla; davalı-3. kişi sennur atmaca danmüştereken ve müteselsilen (icra dosyasında yazılı olan borç miktarı ile sınırlı olacak şekilde) tahsili ile davacıya verilmesine, (davacı alacağına mahsup edilmek üzere)

Dava konusu taşınmazlara ilişkin başka alacaklılar tarafından açılan ve tazminata hükmedilen kesinleşen ilamların varlığı halinde davalıların (İbrahim hariç) tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, tazminattan sorumlu tutulmasına,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya başka bir yer mahkemesi aracılığıyla gönderilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, hususu Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02409327