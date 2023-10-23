T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/5 Esas

DAVALILAR : TAMER KAMİL GÜLÜMOĞLU



Davacı İlker Gülümoğlu tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 16/04/2024 günü saat: 09:45 tahkikat duruşması olarak belirlenmiş olup "7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğin geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur. 12/10/2023

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Basın No: ILN01914962