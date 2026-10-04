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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/469 Esas

DAVALI : LYUDMİLA TEPLOVA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; ön inceleme duruşma gününü bildirir duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/12/2026 günü saat: 12.00'da Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu Ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR. 02/10/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02563003